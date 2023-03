La scoperta dei più bei riti della Settimana Santa attraverso il libro La Pasqua in Sicilia

L’opera La Pasqua in Sicilia: Un itinerario storico, iconografico e religioso della Settimana Santa nell’isola, edito da Bonfirraro, ci accompagna in un viaggio lungo tutta l’isola siciliana alla scoperta, alla conoscenza e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico, culturale e, naturalmente, di fede. Oltre 150 comuni coinvolti, e circa duecento foto che rappresentano la Settimana Santa in Sicilia realizzate da fotografi professionisti.

Gli autori, Francesco Daniele Miceli e Francesco Luca Ballarò, mossi dalla volontà di recuperare il forte legame tra l’uomo e le sue tradizioni, riprendono all’interno di un unico testo centinaia di “Settimane Sante” e “Pasque” siciliane mostrando come la stessa terra, a seconda del luogo e delle sue celebrazioni, possa apparire così diversa in poche ore: un’isola da vivere e vedere sempre con occhi nuovi. Per questo Bonfirraro editore ha deciso di pubblicare quest’opera, in collaborazione con l’associazione Rubrica Sicilia che promuove la Sicilia.

Disponibile nelle migliori librerie e gli store on line. Il libro verrà presentato il 24 marzo a Caltanissetta, il 25 a Militello Val Di Catania, il 25 Pietraperzia, il 27 a Enna, l’1 aprile a Palagonia, il 2 Grotte, il 3 aprile Nicosia e 5 aprile Catania.

Nove itinerari, uno per provincia, verso la scoperta dei più bei riti della Settimana Santa siciliana in una Via Crucis collettiva con al centro la presenza costante di Maria Addolorata, simbolo femminile indiscusso di questi giorni, trafitta da un pugnale.

Dalle storiche confraternite di Enna alle grandi Vare di Caltanissetta, dai misteri di Trapani ed Erice alle Varette di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, dalle maschere dei diavoli di Prizzi, dai colorati costumi dei Giudei di San Fratello ai Babbaluci (o babbaluti) e incappucciati di numerosi altri comuni. In riferimento all’opera, il team di Rubrica Sicilia, ci esorta ad affrontare questo viaggio ribadendo che «La Sicilia: dobbiamo amarla, conoscerla, salvaguardarla, proteggerla… divulgare la sua storia e i suoi riti!».

«Proprio in momenti di grande incertezza, come quello che stiamo attraversando, la fede e la religiosità vengono in soccorso», dice l’editore Salvo Bonfirraro. «Questo è il momento di aggrapparci anche alle tradizioni autentiche, come quelle legate ai riti pasquali della Sicilia e che troviamo nel libro raccontate ne La Pasqua in Sicilia. Un libro che siamo davvero contenti di aver pubblicato, in collaborazione con i ragazzi di Rubrica Sicilia con i quali abbiamo lavorato per oltre un anno per realizzare un’opera di notevole importanza, e che consegniamo ai lettori nella speranza che possa riaccendere non solo la devozione religiosa, ma anche la curiosità di riscoprire luoghi e costumi che appartengono alla memoria collettiva, di un’isola in cui la Pasqua è così sentita e che vale la pena di conoscere, rispettare, valorizzare».

Un testo completo dunque che travalica i confini del mero racconto facendosi analisi religiosa, storica, etnoantropologica. Un’indagine completa che include canti, detti e preghiere (Lamenti, lamentanze) ma anche dolci e piatti tipici (agnello pasquale, uova, cassata, spina santa, taganu). Oltre 150 comuni e più di 40 fotografi coinvolti. L’opera, grazie ai contributi fotografici, diventa un documento unico da tramandare alle generazioni future, oltre che soddisfare la sete di bellezza dei siciliani e di chi siciliano non è.

Autori:

Francesco Daniele Miceli: Nisseno, maestro di scuola primaria e regista di teatro, si è occupato negli anni di ricerca etnostorica. Pubblica diversi titoli di teatro, musica per bambini e ragazzi con le edizioni Paoline.

Francesco Luca Ballarò: Ennese, laureato con lode presso l’Università di Catania in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei dell’ateneo catanese con una tesi antropologica sul carattere sociale delle feste religiose ennesi e siciliane, insegna materie letterarie, storiche e filosofiche presso gli istituti secondari di I e II grado.