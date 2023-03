Agrigento conquista il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025

Agrigento è stata proclamata Capitale della Cultura 2025. Risultato storico per la città dei Templi che ha conquistato l’ambito titolo dopo averlo sfiorato nel 2020. Un prestigioso riconoscimento, oltre al premio in denaro di un milione di euro, che accenderà i riflettori sull’intero territorio.

La giuria, dopo un’attenta valutazione, ha premiato il progetto di Agrigento, frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto eccellenze del territorio e singoli cittadini. Emozionato e quasi in lacrime il sindaco Francesco Miccichè, presente alla cerimonia: “Grazie a tutti. Sono estremamente emozionato ed orgoglioso per aver raggiunto questo traguardo per la mia città per lo sviluppo di economia e turismo. Oggi non ha vinto Agrigento, o la Sicilia, ma l’Italia.”