Grotte, ancora veleno per le strade: “Denunciate ai carabinieri”

Ancora veleno per animali per le strade di Grotte. Questa volta la mano criminale avrebbe gettato il veleno all’interno di una proprietà privata. Il cane in questione un carlino è stato salvato dai proprietari che lo hanno subito portato in clinica.

Non si tratta di un caso isolato, nei giorni scorsi si contano più di cinque cani morti per avvelenamento, veleno che era stato trovato per le vie tra Racalmuto e Grotte. “Denunciate tutto ai Carabinieri o alla polizia municipale, solo così possiamo fare su questa vicenda”, si legge nell’appello di Patrizia Mangione de Lavocedeigrottesienonsolo.