Elezioni a Licata, Fratelli d’Italia sosterrà il candidato sindaco Balsamo

In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 28 e 29 maggio continuano le interlocuzioni tra candidati e partiti. A Licata il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ha deciso di scendere in campo e sostenere la candidatura di Angelo Balsamo.

“A Licata con Angelo Balsamo grande entusiasmo e voglia di ridare a Licata una guida forte, competente e autorevole. Fratelli d’Italia ci crede e vuole costruire una squadra di giovani, donne, esperienze perché in una città con le grandi potenzialità come Licata non si possa più dire “che peccato!” ma “che meraviglia”. Pronti alla sfida, noi ci siamo!” dichiara il deputato regionale in quota Fratelli d’Italia Giusi Savarino a margine dell’incontro con il candidato in città.

Il candidato, già sindaco nel 2013, verrà inoltre appoggiato dalle liste civiche “Forza Licata”, “Noi” e “Insieme per Licata”.

“A Licata nasce la necessità e l’urgenza di costruire una amministrazione solida, di prospettiva e di sviluppo.Il nostro partito scende in campo con Balsamo con l’obiettivo di programmare e pianificare nuove prospettive di crescita sociale ed economica”, ha dichiarato Salvatore Graci, presidente del circolo FDI di Licata