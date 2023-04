Abusi sessuali su una 13enne disabile, arrestati lo zio e la madre

Abusi sessuali su una ragazzina disabile di 13 anni. A compierli sarebbe stato lo zio di 46 anni con la complicita’ della madre della minorenne, una donna di 47 anni, entrambi di un paesino del Nisseno. I due sono stati arrestati dai carabinieri per violenza sessuale aggravata in concorso.

La minorenne – secondo l’accusa – sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali completi con lo zio con la complicita’ della madre. La ragazza, affetta da una disabilita’ intellettiva media e cresciuta in un contesto sociale svantaggiato, non si sarebbe presentata con regolarita’ alle lezioni pomeridiane che si svolgevano in un centro sociale. I volontari del centro avrebbero anche notato che spesso era distratta da continue chiamate e messaggi telefonici che scambiava con lo zio preoccupandosi di non far vedere agli operatori il contenuto degli stessi.

La ragazzina inoltre spesso si sarebbe allontanata in compagnia dello zio che l’avrebbe attesa nei paraggi del centro, facendo attenzione a non farsi notare dai volontari della struttura. La situazione che si era venuta a creare, non sarebbe sfuggita al padre della ragazza che intuendo qualcosa dai comportamenti anomali dei due avrebbe anche meditato di accoltellare il fratello. La ragazzina aveva anche comprato diversi test di gravidanza a distanza di pochi giorni, fingendo che servissero alla madre. La misura cautelare e’ stata emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello su richiesta della Procura.