Incidente sul lavoro, due operai investiti da una scossa elettrica: sono entrambi in gravi condizioni

Incidente sul lavoro nella zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta. Due lavoratori di circa 30 anni hanno riportato gravi ferite e ustioni a volto, collo e torace in seguito a una forte scossa elettrica mentre stavano lavorando.

Entrambi i feriti sono stati intubati e trasportati in codice rosso all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Per uno dei due la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.