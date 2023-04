Allerta in rete della Polizia Postale: “Attenzione al trucco dell’offerta irrinunciabile”

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda il “Trucco dell’offerta irrinunciabile”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni fa sapere che “Le modalità di attacco adottate dai cyber criminali per carpire dati personali e credenziali bancarie si aggiornano continuamente: offerte di prodotti a prezzi scontatissimi, annunci che promuovono la vincita di premi, proposte di buoni regalo in occasione di eventi e ricorrenze. Ultima in ordine di tempo la truffa che, tramite la creazione di false pagine social simili nell’aspetto ai siti ufficiali, propone la vincita di biglietti per l’ingresso a parchi tematici, acquari, zoosafari. Il consiglio: presta attenzione agli annunci troppo vantaggiosi verificando sempre l’attendibilità dell’offerta che ti viene proposta utilizzando esclusivamente canali verificati”. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.