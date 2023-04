Elezioni a Licata, Savarino: “il nostro sostegno a Balsamo condiviso da tutta la coalizione”

“Lo avevamo detto sin da subito che la migliore proposta per guidare con grande autorevolezza la città di Licata era quella dell’avv. Angelo Balsamo.Con lungimiranza, lealtà politica e senza tentennamenti, Fratelli d’Italia ha ritenuto giusto mettersi al fianco di Balsamo già sceso in campo, invece di ingolfare l’offerta politica con altre auto candidature che avrebbero solo portato confusione nel nostro elettorato di cdx.

Oggi esprimiamo soddisfazione per la condivisione delle nostre valutazioni di partenza anche da parte delle altre forze della coalizione. Bene!Licata merita generosità, capacità amministrativa ed entusiasmo, fratelli d’Italia porta questo a sostegno di Balsamo sindaco”. Cosi l’onorevole Giusi Savarino di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Balsamo che verrà altresì appoggiato dalla Lega Noi con Salvini, da Forza Italia e da altre 4 liste civiche.