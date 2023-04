Campobello di Licata, le Delibere di Giunta

La Giunta comunale ha approvato le variazioni di bilancio di previsione finanziaria (esercizio provvisorio), per conseguire obiettivo del pieno utilizzo di risorse di derivazione statale, regionale, europea, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del centro polivalente per i servizi socio-culturali.

L’esecutivo Pitruzzella, inoltre, ha deliberato il patrocinio del Trofeo podistico Città di Campobello, in calendario il prossimo 15 luglio, da Piazza xx settembre, poi vie Vittorio Emanuele, Piemonte, Umberto, regina Margherita. Garibaldi, Marconi ed Edison. 5 giri, con inizio alle ore 15.

GIOVANNI BLANDA