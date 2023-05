Elezioni a Grotte: due i candidati a sindaco

Elezioni amministrative a Grotte. I cittadini il 28-29 maggio saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Si ricandida l’attuale sindaco Alfonso Provvidenza sostenuto dalla lista civica “Grotte nel cuore” e dal Partito Democratico. “Mi ricandido, dice Provvidenza, per proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa durante i quali non solo abbiamo raggiunto tanti successi, ma siamo riusciti a dare una svolta al nostro comune anche sotto l’aspetto finanziario, mettendo in ordine i conti. Abbiamo anche ricevuto diversi finanziamenti e realizzato varie opere, molte delle quali saranno completate nei prossimi anni. Devo dire che, insieme alle persone che credono in me e mi sostengono, la visione sul futuro del nostro paese è ben chiara e delineata. Si tratta, mi piace sottolinearlo, di una visione non solo di sviluppo ma anche di valori”.

Dopo settimane di interlocuzioni scende in campo per la poltrona da primo cittadino, Paolo Pilato, già sindaco nel 2008 che verrà sostenuto dalla lista civica “X Grotte”, dal movimento Sud chiama nord di Cateno De Luca, da Forza Italia e dagli Autonomisti guidati da Roberto Di Mauro.