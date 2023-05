L’enologo Gianni Giardina insignito Paladino dei vini di Sicilia

In occasione della Cena di Gala del Simposio Nazionale dei soci UGIVI (Unione Giuristi della Vite e del Vino), svoltasi presso Villa Favorita a Marsala, il Presidente dei Paladini dei Vini di Sicilia l’Avv. Diego Maggio, ha insignito del titolo di Paladino dei Vini di Sicilia l’ Enologo Gianni Giardina, funzionario direttivo dell’IRVO, già Vice Presidente Nazionale dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, già Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappe e Acqueviti, già Componente del Comitato Nazionale Vini DOP – IGP e della Commissione di degustazione d’Appello dei vini DOCG e DOC presso il Ministero delle Politiche Agricole, attuale Presidente della Commissione DOC Sicilia 5, Ambasciatore Internazionale della Viticoltura Eroica e di altre cariche legate al mondo vitivinicolo.

L’Associazione che si propone di premiare le persone che con la propria professione e/o attività hanno contribuito e contribuiscono a valorizzare e diffondere i vini di Sicilia di qualità, nel corso degli anni ha conferito il titolo di Paladino a prestigiose personalità siciliane, italiane e internazionali.

Gianni Giardina da 30 anni in ONAV, Docente e Maestro Assaggiatore, ha ricoperto diverse cariche tra cui quella di Vice Presidente Nazionale e di Delegato Regionale, facendo nascere molte sezioni provinciali in Sicilia (Enna, Ragusa, Siracusa, Caltanisetta, Messina ed in ultimo Trapani).

Ambasciatore del vino siciliano di qualità, in Italia ed all’Estero, ha partecipato e partecipa in qualità di esperto commissario degustatore internazionale, presidente coordinatore e membro di comitati tecnici scientifici, ogni anno a numerosi manifestazioni e concorsi enologici internazionali.

Ideatore di numerose eventi e rassegne regionali sul vino e sulla grappa, è stato con curatore della Guida ai vini di Sicilia edito dal Giornale di Sicilia per 10 anni.

Tra le ultimissime attività svolte nei mesi scorsi, la gestione della sala istituzionale Hall Meeting all’interno della manifestazione fieristica Internazionale Vinitaly 2023, presso il padiglione Sicilia, dove si è cimentato in degustazioni guidate e relazioni in numerosissimi incontri dedicati ai vini siciliani, in particolare a condotto le degustazioni guidate dei vini top del Consorzio di Tutela DOC Marsala, del Consorzio DOCG Cerasuolo di Vittoria, dei vini delle tre Regioni del cuore dell’ enologo Giacomo Tachis, dell’Evento Bollicine di Sicilia, ecc., ecc.: inoltre ha partecipato a manifestazioni enogastronomiche varie ed a prestigiosi Concorsi Internazionali in qualità di esperto assaggiatore in rappresentanza dell’Italia, in Spagna al Premios Zarcillo a Burgos e in Germania a Berlino al Berliner Wine Trophy.