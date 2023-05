Festival ‘Questa è la mia terra e io la difendo’: al via la raccolta fondi su GoFundMe

“Questa è la mia Terra e io la difendo” è l’iniziativa dell’Associazione Comu Veni Si Cunta di Campobello di Licata. Si tratta di un’iniziativa per celebrare e valorizzare i punti di forza della Sicilia e di chi decide di restare. Negli ultimi 10 anni il Sud ha perso poco più di mezzo milione di residenti, gran parte dei quali meno che trentenni e 150 mila giovani laureati sono emigrati.

“Un festival dedicato alla cultura del rimanere, spesso dimenticata e ignorata nella nostra società che esalta chi parte e declassa chi rimane. Il nostro obiettivo è dimostrare che è possibile costruire un futuro qui, nella nostra terra, senza dover necessariamente emigrare” spiegano i promotori che per sostenere l’organizzazione hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe.“Il 23 agosto, a Campobello di Licata in provincia di Agrigento, ci incontreremo in centinaia per festeggiare e condividere le storie di persone reali che hanno scelto di restare in Sicilia e di lottare per il loro futuro. Il festival è dedicato a Giuseppe Gatì, un giovane coraggioso che ha lottato per il diritto di restare nella sua terra. Con il suo blog “La mia terra la difendo”, ha denunciato la cultura che favorisce la fuga e ha dato voce a coloro che vogliono rimanere e contribuire al loro territorio. A soli 22 anni, la sua vita è stata tragicamente spezzata da un incidente sul lavoro” si legge sulla piattaforma.

Nelle intenzioni dell’Associazione anche la creazione del Centro Studi Giuseppe Gatì “che si concentrerà sulla diffusione della cultura del rimanere attraverso la ricerca, la condivisione di storie meritevoli e la promozione di progetti innovativi”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/questa-e-la-mia-terra-per-il-diritto-a-restare