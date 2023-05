Incendio in appartamento, Vigili del Fuoco salvano mamma e figlia disabile

Appartamento in fiamme a Gela in via Livorno. Lanciato l’allarme le Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gela sono accorsi presso l’abitazione e hanno messo in salvo la mamma con la figlia disabile che si erano rifugiate in balcone per evadere dalla fiamme alte che si erano sprigionate in cucina. Il marito della donna nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto ustionato alle mani.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasferito la famiglia in ospedale per le cure necessarie. I Vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incendio.