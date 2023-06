Si presenta il primo numero del Bollettino della Società Agrigentina di Storia Patria

Sarà presentato giorno 9 Giugno 2023 alle ore 17:00 nella Sala Fazello, presso il Museo Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, il primo numero del Bollettino della Società Agrigentina di Storia Patria con sede ad Agrigento, volume di 225 pagine a colore e bianco e nero che raccoglie i contributi e le ricerche inedite di storici e cultori su avvenimenti, fatti storici e figure significative della provincia agrigentina.

Fortemente voluto dal Presidente della Società Agrigentina di Storia Patria prof. Calogero Brunetto e prontamente condiviso dal Consiglio Direttivo, il Bollettino della Società (rassegna di storia, lettere, arte e società) quale organo ufficiale delle attività avrà una cadenza editoriale annuale. È un grande impegno – sostiene il presidente Brunetto – anche nella prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il Bollettino è stato concepito durante il lockdown del periodo Covid-19 e maturato nella veste grafica cartacea fino alla stampa, con chiusura nel 2022. Esso raccoglie, in una apposita sezione, tutte le attività svolte dalla Società a partire dal 2008: mostre, convegni, presentazioni di libri e patrocini culturali, ecc. Ma non poteva mancare – continua Brunetto – una retrospettiva sulla Storia della nostra Società che fu fondata il 27 Marzo 1965 da trentadue eminenti personalità dell’agrigentino tra i quali il dott. Pietro Griffo, nominato presidente ed altre figure di primo piano come Leonardo Sciascia, Ernesto De Miro, Maria Alaimo, Giovanni Vivacqua ecc. Tutto fino al 3 Gennaio 2008 con il nuovo Atto Costitutivo e don Biagio Alessi presidente. Alla sua prematura scomparsa viene eletto presidente il prof. Attilio Dalli Cardillo, noto bibliofilo e ricercatore della Città dei templi che regge la Società fino a Novembre 2018. Poi, la mia elezione nel 2019. Importanti, invece, sono i contributi che raccoglie il Bollettino. È doveroso citare gli autori che prontamente hanno risposto alla stesura: Attilio Dalli Cardillo, Calogero Brunetto, Rita Capodicasa, Gaetano Allotta, Luigi Granata, Domenico Macaluso e Raimondo Lentini, Carmelo Antinoro, Gioacchino Mistretta, Francesca Patti, Salvatore Cardinale, Salvatore Fucà e Antonio Palermo. Variegati sono i temi trattati: L’Epopea garibaldina, I Fasci Siciliani, Esperienze di Associazionismo femminile ad Agrigento, La realizzazione di Porta di Ponte, e poi figure come il Maestro Michele Lizzi, il miniaturista Calogero Ciuni, il Generale Epifanio Chiaramonti, Vincenzo De Vecchi segretario comunale, il Giudice Rosario Angelo Livatino, Filippo Foderà principe del foro, e Giuseppe Lauricella matematico, figura eccellente di Agrigento conosciuta dal mondo accademico e scientifico, del valore comparativo di Luigi Pirandello. All’evento programmato che ha avuto il patrocinio morale dell’Ente Parco Valle dei Templi, del Comune di Agrigento, dell’Archivio di Stato e dell’ECUA (Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento), sono previsti i saluti del dott. Giuseppe Avenia, dell’arch. Roberto Sciarratta, del dott. Francesco Miccichè e gli interventi del prof. Marcello Saija, della dott.ssa Rossana Florio e brevi contributi dei vari autori del Bollettino, oltre un apporto musicologico su Michele Lizzi con brano al pianoforte della prof. Rita Capodicasa ed alcune letture della prof.ssa Ada Monreale e di Calogero Valerio Ciotta, presidente regionale UILT (Unione Italiana Libero Teatro), e tante altre sorprese. L’evento sarà coordinato dal presidente della Società Agrigentina di Storia Patria prof. Calogero Brunetto. Per l’occasione, saranno consegnate copie del Bollettino ai rappresentati delle Istituzioni, Organismi Pubblici e Associazioni. Infine, il volume “L’Alba del Rinascimento in Sicilia” del socio prof. Antonio Palermo che completa la trilogia di 100 anni di storia siciliana, dal 1713 al 1815, sarà omaggiato ai Soci della Società Agrigentina di Storia Paria.