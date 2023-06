Gela, maxi controllo del territorio: denunciate 22 persone

Giro di vite a Gela, in provincia di Caltanissetta, contro furti, rapine e abusivismo commerciale da parte della Polizia di stato. I controlli hanno visto in campo i poliziotti del commissariato e del reparto prevenzione crimine, oltre agli agenti della Polizia amministrativa.

Complessivamente durante l’ultima settimana sono state controllate 890 persone e 470 auto, con l’utilizzo del sistema Mercurio, eseguite 20 perquisizioni, contestate 36 violazioni al codice della strada e 3 per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro di cannabinoidi. Sono stati eseguiti 197 controlli a persone sottoposte a misure anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, liberi vigilati). L’attività delle Volanti ha consentito di denunciare 22 persone per svariati reati: furto, rissa, tentata rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia amministrativa ha svolto controlli contro l’abusivismo e in 17 esercizi commerciali. Sono state elevate 6 sanzioni amministrative, 2 per violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità di Pubblica sicurezza e 4 per occupazione abusiva del suolo pubblico.