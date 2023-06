Pierfrancesco Pensosi e Josephine Alessio di RaiNews24 in visita a Naro, ospiti di Lillo Burgio

Naro si prepara ad accogliere due ospiti di eccezione: Pierfrancesco Pensosi e Josephine Alessio, noti giornalisti di RaiNews24, che saranno guidati da Lillo Burgio in una visita alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni del luogo.

La visita dei due giornalisti rappresenta un’importante opportunità per promuovere Naro e la sua ricca storia, nonché per dare visibilità alle meraviglie del territorio siciliano. Lillo Burgio si è mobilitato per rendere il soggiorno di Pensosi e Alessio indimenticabile, organizzando un programma ricco di eventi e attività che permetteranno loro di immergersi nella cultura locale.

La giornata inizierà con una passeggiata nel centro storico di Naro, dove i visitatori avranno l’opportunità di ammirare l’architettura barocca e medievale che caratterizza il comune. Lillo Burgio, noto esperto del territorio, guiderà i giornalisti attraverso le vie strette e tortuose, raccontando aneddoti e curiosità legate alla storia di Naro.

Infine, il clou della giornata sarà rappresentato da un incontro con la comunità locale. Naro è conosciuta per il calore e l’ospitalità dei suoi abitanti, e i giornalisti avranno l’opportunità di ascoltare le storie e le esperienze di vita dei naritani. Questo momento di condivisione permetterà a Pensosi e Alessio di cogliere l’autenticità e la vitalità di una comunità radicata nelle proprie tradizioni.

La visita di Pierfrancesco Pensosi e Josephine Alessio a Naro si configura come un evento che va oltre il semplice turismo, rappresentando un’occasione per far conoscere al grande pubblico le bellezze della Sicilia e per approfondire la cultura e la storia di una terra ricca di fascino.

L’iniziativa di Lillo Burgio, che si è dedicato anima e corpo a promuovere il suo amato paese, dimostra l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale delle nostre città e di promuovere la collaborazione tra i media nazionali e le realtà locali.

Al termine della giornata, Pierfrancesco Pensosi e Josephine Alessio porteranno con sé le emozioni e le testimonianze raccolte durante la visita a Naro, diffondendo la bellezza e l’unicità di questa terra attraverso i loro canali di comunicazione, contribuendo così a far conoscere a un vasto pubblico le meraviglie nascoste della Sicilia.