Strage mafiosa di Ciaculli: Una storia di coraggio e sacrificio del Maresciallo Vaccaro di Naro

Palermo, 30 giugno 1963 – La caserma di Roccella, situata in una borgata periferica di Palermo, era un punto di riferimento in una comunità popolosa. Negli anni ’60, la zona era abitata principalmente da agricoltori e piccoli commercianti di frutta e verdura. Dalle finestre della caserma si potevano ammirare gli estesi terreni gestiti dalla famiglia Greco, conosciuta come i “Papa”. Il comandante di questa piccola stazione era il maresciallo Calogero Vaccaro, un veterano con 25 anni di servizio e 4 anni trascorsi in prigionia durante la guerra. La sua carriera lo aveva portato in diverse località, ma dopo un’esperienza a Livorno nel 1955, aveva sentito il desiderio di tornare in Sicilia.

Quando gli fu offerto il ruolo di maresciallo scrivano presso la tenenza di Misilmeri, un paese noto per la sua complessità, Vaccaro accettò. In quel periodo, il capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato nominato al comando della vicina Compagnia di Corleone e aveva l’obiettivo di riaffermare la presenza dello Stato in un territorio controllato da potenti “don” mafiosi, anche se ancora non chiamati “boss”.

Il maresciallo Vaccaro, d’accordo con sua moglie Calogera Alaimo, si trasferì a Misilmeri e dopo sei anni di servizio ottenne la promozione a maresciallo capo. Gli fu assegnata la responsabilità della stazione di Roccella. Potrebbe sembrare che la vita del comandante in quella borgata fosse facile, poiché tutti lo rispettavano e volevano offrirgli un caffè. Tuttavia, il maresciallo Vaccaro sapeva bene cosa si muoveva attorno a lui.

Amorevole ma austero, il maresciallo redarguiva suo figlio Ignazio, un ragazzo di 11 anni che, con la sicurezza tipica della sua età, andava in giro in bicicletta e poteva finire in situazioni pericolose per il figlio di un carabiniere. A Roccella accadevano di tutto: arrivo di veicoli rubati, incontri sospetti e delinquenza di vario genere che discretamente attraversava le strade e i giardini del quartiere per discutere, fare affari, minacciare o intimidire.

Il maresciallo aveva la sensazione che qualche giovane carabiniere fosse complice di queste attività. Ignazio, suo figlio, era al corrente di ciò che accadeva grazie alla confessione di un carabiniere giovane e discreto, a cui raccontava tutto, ricevendo la promessa che nulla sarebbe stato riferito al comandante. Successivamente, quel carabiniere si recava dal maresciallo per riferire di aver appreso da una fonte anonima alcuni fatti delittuosi merite.

Meritevoli di indagine. Il maresciallo Vaccaro decise di approfondire la questione, ma era consapevole dei rischi che avrebbe corso. Aveva bisogno di agire con cautela e prudenza, considerando che le persone coinvolte potrebbero essere pericolose e influenti.

Iniziò a raccogliere informazioni e prove, lavorando di nascosto e con l’aiuto di alcuni carabinieri fidati. I suoi sospetti si concentravano su un gruppo di giovani carabinieri, appartenenti al distaccamento di Roccella, che sembravano avere legami con la criminalità locale. Vaccaro si dedicò a un’indagine approfondita, cercando di ricostruire le connessioni e le attività illegali in cui erano coinvolti.

Le sue scoperte erano inquietanti. Scoprì che alcuni carabinieri erano coinvolti nel furto di veicoli, nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Vaccaro sapeva che non poteva rimanere in silenzio e permettere che questi abusi continuassero. Decise di riferire tutto al suo superiore, il capitano Dalla Chiesa, che era determinato a combattere la criminalità organizzata in Sicilia.

Il maresciallo Vaccaro e il capitano Dalla Chiesa lavorarono insieme per sviluppare un’operazione segreta per smascherare i carabinieri corrotti e i loro complici. Chiesero rinforzi dall’esterno per evitare che le informazioni trapelassero. Il rischio era alto, ma il desiderio di ristabilire lo Stato di diritto e combattere la corruzione era più forte.

Il 30 giugno 1963, l’operazione venne messa in atto. Le prove raccolte furono presentate e i carabinieri coinvolti furono arrestati. Era una svolta significativa nella lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia. La stampa nazionale diede risalto all’operazione, che divenne nota come la “Strage di Ciaculli”, dal nome del quartiere di Palermo in cui si trovava la caserma di Roccella.

La Strage di Ciaculli fu un momento di coraggio e sacrificio da parte del maresciallo Vaccaro e del capitano Dalla Chiesa, che rischiarono la propria vita per combattere la corruzione e ristabilire la giustizia. L’operazione ebbe un impatto significativo sulla lotta contro la mafia e segnò un passo importante nella storia di Palermo e dell’Italia nella lotta contro il crimine organizzato.

La storia della Strage di Ciaculli è un esempio di come l’impegno e il coraggio di alcuni individui possano fare la differenza nella lotta contro la criminalità. Questi uomini hanno dimostrato che, anche di fronte a grandi rischi, è possibile combattere l’illegalità e proteggere la comunità. La loro storia continua a ispirare e ricordarci l’importanza di perseguire la giustizia e la legalità.