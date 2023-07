Naro si sta preparando con grande entusiasmo ad accogliere la Terza Edizione del “NAHAR COMICS & GAMES”, un evento che si svolgerà il 5 e 6 agosto 2023. Questa manifestazione, diventata ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, giochi e spettacolo, trasformerà la città nella culla di un’esperienza indimenticabile.

Durante i due giorni del Nahar Comics & Games, numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della musica, illustratori e cosplayer si esibiranno e intratterranno il pubblico di tutte le età.

Tra gli ospiti già annunciati per l’evento, spicca la presenza dei doppiatori Leonardo Graziano, voce di Sheldon Cooper nella serie televisiva “The Big Bang Theory” e Gianluca Iacono, noto per aver prestato la voce al leggendario Principe dei Sayan Vegeta nell’anime “Dragon Ball”. Avremo il piacere di accogliere importanti fumettisti e illustratori, come Alyssa Sermidi, autrice del Manifesto dell’evento, insieme a Don Alemanno, Marco Albiero, Rob Di Salvo, Simone Buonfantino, Emanuele Gizzi e molti altri talentuosi artisti del settore.

Non mancheranno nemmeno i creativi del web, come il catanese Giovanni Marrone con il suo “Donalduck21x” e il milanese “Matt Aster”, che intratterranno il pubblico con il loro originale contributo. Novità assoluta di quest’anno è l’Area GDR dedicata a un’avventura unica di Dungeons & Dragons appositamente creata per l’evento e curata da “Il Covo del Goblin” di Favara. Presente anche l’Area Medievale, in cui troverete le Associazioni siciliane “La Fianna”, “Laberna APS” e “Nocte Tempore”, che offriranno una vivida esperienza immersiva.

Ci saranno inoltre le Pretty Guardian per intrattenere i visitatori con giochi a tema anime, attività orientali, photoset, dance cover e molto altro ancora.

Tra i vari spettacoli, il 5 agosto sarà portato in scena, dal talentuoso Paolo Tinnirello, uno Show di Mentalismo, mentre in serata la band Zero to Hero farà emozionare il pubblico con il loro coinvolgente tributo alle indimenticabili canzoni Disney, attraverso le note che hanno incantato intere generazioni.

Non solo Disney, ma anche la nostalgia delle sigle più famose della nostra infanzia prenderà vita nel pomeriggio di domenica 6 agosto: il duo agrigentino The Momus salirà sul palco per offrire un concerto unico, ricco di emozioni e ricordi. Di seguito ci sarà l’appuntamento con l’immancabile Cosplay Contest.

Si desidera ringraziare il Comune di Naro, e in particolare il Sindaco Maria Grazia Brandara, per il sostegno fin dall’inizio nell’organizzazione di questo straordinario evento.

Non mancate all’appuntamento con il Nahar Comics & Games, il 5 e 6 agosto 2023, a Naro. Sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza ricca di divertimento e cultura, accogliendo ospiti di spicco e offrendo un’ampia gamma di intrattenimento per tutti i gusti.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale dell’evento:

www.naharcomics.it

La pagina Facebook: https://www.facebook.com/naharcomics

La pagina Instagram: https://instagram.com/naharcomics?igshid=MzRlODBiNWFlZA==