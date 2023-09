Domenica prossima 10 settembre Canicattì celebra la sua uva da tavola, famosa in tutto il mondo.

Degustazioni, cooking show, street food, live music: un ricchissimo programma per questa prima edizione de “L’uva Italia Igp di Canicattì è in festa”, evento organizzato dallo chef Pietro La Torre e promosso dal Consorzio Uva di Canicattì Igp e dalla Città di Canicattì in via Monsignor Ficarra.

“Un evento – spiega il neopresidente del Consorzio Igp , Marsello Lo Sardo – che nasce dalla precisa volontà di rilanciare l’immagine del nostro prodotto creando valore per le aziende agricole del territorio che lo producono”. Come presidente e assieme al nuovo consiglio di amministrazione ci siamo posti due obiettivi – continua Lo Sardo – : “comunicare di più e meglio e ampliare la base associativa”.

“Nel nostro territorio l’uva Italia raggiunge elevatissimi standard qualitativi e siamo al lavoro per far comprendere ai produttori che produrre e commercializzare secondo disciplinare può facilmente tradursi in un incremento di valore importante. Questo prodotto di eccellenza ha enormi potenzialità finora inespresse e siamo convinti che col nostro impegno otterremo tutte le soddisfazioni in termini di valore che finora ci sono mancate”.