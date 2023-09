Tutto pronto per gli atleti della Pro Sport Ravanusa che domenica prossima saranno di scena a Palermo per la partecipazione ai Campionati Regionali di Atletica Leggera paralimpici FISDIR, nella manifestazione che quest’anno ha numeri da record con circa 250 partecipanti, si svolgerà presso la favorita e precisamente all’interno dello stadio Vito Schifani.

Per la Pro Sport Ravanusa, saranno presenti 18 atleti che si cimenteranno su varie distanze, dai 50 metri al vortex, passando per i salti e i lanci, per concludere con la staffetta.

Intanto continua la preparazione per le altre discipline per quanto riguardano i CASP Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico, decine i ragazzi che partecipano alle attività, Ravanusa ancora una volta punto di riferimento per lo sport paralimpico.

Da Palermo a Reggio Calabria, sempre gli atleti della Pro Sport Ravanusa, da sabato 16 Settembre parteciperanno al campionato di serie B di Tannis Tavolo.