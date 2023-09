“Una buona notizia per la città. Riconsegniamo l’edificio della scuola primaria “V. La Carrubba” al Dirigente Scolastico Caterina Amato: dopo i lavori di adeguamento statico della struttura, gli alunni e gli insegnanti potranno nuovamente usufruire degli spazi scolastici. Sono stati anni di sacrificio per i bambini, le famiglie e gli operatori della scuola, finalmente si può tornare quasi alla normalità, poiché prosegue l’intervento all’edifico “M. Rapisardi”.” E’ quanto annuncia l’Assessore allo Sviluppo Territoriale con delega ai lavori pubblici, arch. Massimo Muratore.

“Corre l’obbligo di ringraziare quanti con il loro lavoro e il loro impegno hanno contribuito al compimento di quest’opera – interviene il Sindaco Vincenzo Corbo – La sezione dei Lavori Pubblici dell’UTC, con a capo l’ingegnere G. Meli e tutto lo staff tecnico-amministrativo. È stato un lungo percorso, che ha visto impegnate diverse Amministrazioni. Unanimemente possiamo ritenerci soddisfatti, e per questo mi faccio voce del nostro Ente e di tutti coloro che si sono posti l’obiettivo di affrontare e risolvere una fase critica per la vita cittadina. Auguro buon proseguimento degli studi per i nostri piccoli concittadini; auguro un buon lavoro al Dirigente, ai collaboratori e agli insegnanti. Un augurio che estendo a tutte le studentesse e gli studenti, ai loro insegnati, alla scuola tutta che riprende un nuovo anno scolastico”.