Incidente autonomo lungo la Strada statale 410 che collega Naro con Canicattì. Nel sinistro stradale sono rimasti feriti quattro cittadini di nazionalità rumena che stavano facendo, dopo una giornata di lavoro nelle campagne, rientro a Canicattì. Secondo una prima ricostruzione pare che l’automobilista abbia perso il controllo del mezzo a causa di un problema meccanico. Fortunatamente in quel momento non è transitato nessuno. Lanciato l’allarme da parte di alcuni automobilisti sul posto sono giunti due ambulanze che hanno trasferito i quattro uomini al Pronto soccorso del Barone Lombardo di Canicattì, una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di rito e una pattuglia dei Carabinieri che si sono occupati della viabilità.