Tre rapine violente nel giro di una settimana tra cui quella ai danni di una coppia di coniugi picchiata in casa con una catena. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, al termine dell’attività investigativa, hanno arrestato i presunti autori. A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Agrigento che ha disposto nei confronti di 2 indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

Durante l’interrogatorio di garanzia la ragazza negava ogni accusa professandosi innocente ed il GIP, accogliendo la richiesta dell’avvocato Angelo Asaro, difensore dell’indagata, disponeva la scarcerazione della stessa applicandole la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Tre le rapine contestate tra il 15, 16 e 21 agosto: in un negozio di abbigliamento al viale della Vittoria, in una casa in via Trabia e in un mini market in viale Margherita. Tra queste c’è anche quella in casa di due coniugi il giorno dopo ferragosto. In quell’occasione, i due malviventi riuscirono a farsi aprire la porta con una scusa e, dopo aver picchiato con una catena marito e moglie, sono scappati con 2 mila euro.