Trova legato allo specchietto retrovisore della sua automobile un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri. Misteriosa scoperta quella fatta da una 53enne di Canicattì nel momento in cui stava per recuperare il veicolo parcheggiato. Qualcuno è entrato in azione e, dopo aver forzato la portiera della macchina, ha lasciato il coltello attaccato allo specchietto. Un gesto che ha le caratteristiche dell’intimidazione. Non è ancora chiaro per quale motivo.

È stata la donna a fare la scoperta e chiamare immediatamente la polizia. L’auto era parcheggiata in uno spiazzale davanti ad un esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e anche la scientifica in cerca di impronte. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e la 53enne è già stata sentita dagli investigatori.