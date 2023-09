Dopo 45 anni si sono riuniti gli ex alunni della V° D dell’Istituto Tecnico “G.Galilei” di Canicattì diplomati nell’anno 1977/78.

“All’appello” hanno risposto presente 18 su 24 degli studenti totali di quella classe. L’evento è stato festeggiato con entusiasmo in un noto locale di Canicattì la sera del 15 Settembre.

La serata, trascorsa in allegria, ha avuto come tema principale gli indimenticati ricordi di fatti e persone che hanno caratterizzato quei fantastici e spensierati anni.

Alla fine della serata la promessa di tutti è stata quella di rivedersi ancora senza aspettare altri 45 anni.