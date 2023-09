Il sindaco Vincenzo Corbo, e all’Assessore alla Cultura, Gioachino Asti, avvisano le famiglie degli studenti residenti a Canicattì e frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, che possono presentare, esclusivamente presso le scuole di competenza, richiesta di contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal genitore o avente rappresentanza legale dello studente deve essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine di venerdì 13 ottobre 2023

Condizione necessaria è che il nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

· fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio, (padre, madre o tutore) in corso di validità;

· fotocopia del codice fiscale.

Il modulo di domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 può essere ritirato nelle segreterie delle scuole di appartenenza, all’Ufficio di Pubblica Istruzione e Biblioteca di questo Comune, o scaricato dal sito Istituzionale web: www.comune.canicatti.ag.it

Per ulteriori info visitare la sezione specifica sul sito istituzionale o contattare, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero telefonico 0922734510.