Ferma condanna da parte del Sindaco, Vincenzo Corbo, del Presidente del C.C., Domenico Licata, e della Conferenza dei Capigruppo, al vile atto vandalico compiuto nel pomeriggio del 25 settembre scorso ai danni del Centro Sociale di Contrada Bastianella.

Un’azione scellerata attuata proprio nel giorno della commemorazione del 35° anniversario dell’uccisione per mano mafiosa del Giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano.

Consistenti i danni provocati alla struttura e alle suppellettili. Ad aggravare il tutto, in questo clima che sa tanto di sfida alle Istituzioni, le ingiuriose scritte indirizzate alle persone dei Giudici Livatino e Saetta, che hanno fatto indignare ancor più non solo le Istituzioni politiche locali ma l’intera Comunità.

La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di proporre al Sindaco Corbo l’indizione di una conferenza di servizi, cui invitare tutte le Autorità competenti, per discutere circa il dilagante fenomeno della micro e macro criminalità sul territorio e sulle strategie per garantire al meglio la presenza dello Stato”