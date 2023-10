Ventidue lavoratori non regolarmente assunti, violazioni in termini di sicurezza e salute dei dipendenti e irregolarità nei contributi. Blitz in due aziende agricole di Canicattì che si occupano del commercio di prodotti ortofrutticoli. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai militari della Compagnia di Canicattì, hanno denunciato due imprenditori di 54 anni e 50 anni, entrambi di Canicattì.

Al termine dell’ispezione è stata avviata la sospensione dell’attività ed è stata elevata una multa per un importo complessivo di 55 mila euro. Proseguono, dunque, i controlli dei carabinieri al fine di verificare il rispetto delle norme sul lavoro. Nell’ultimo controllo ben 22 lavoratori, su 23 presenti, sono risultati non in regola. Così come i contributi previdenziali. Accertate anche violazioni in materia di formazione, salute e sicurezza sul posto di lavoro.