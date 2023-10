Operatori sanitari del Centro Gestionale Screening dell’Asp di Agrigento e volontari dell’Associazione Malati in Cura Oncologica (Amico) Onlus insieme per promuovere un nuovo open day dedicato alla prevenzione oncologica. La giornata è in programma martedì prossimo, 10 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la hall del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In quell’occasione sarà possibile effettuare la mammografia presso la diagnostica senologica del dipartimento di scienze radiologiche dell’ospedale di Agrigento o prenotarla presso uno dei punti screening (ospedale di Agrigento, ospedale di Sciacca, poliambulatorio di Canicattì e poliambulatorio di Palma di Montechiaro). Prenotabile anche l’appuntamento per eseguire il Pap test (donne dai 25 ai 33 anni) o l’HPV Dna test (donne dai 34 ai 64 anni) presso uno dei consultori familiari della provincia di Agrigento. Si potrà inoltre ritirare la lettera invito da presentare in una delle farmacie della provincia di Agrigento aderenti allo screening per il ritiro del kit necessario alla ricerca del sangue occulto nelle feci.

La dott.ssa Angela Matina, referente del Centro Gestionale Screening ASP, ricorda che gli screening oncologici sono gratuiti e rivolti alla popolazione in fascia di età target: screening della mammella per donne dai 50 ai 69 anni; screening del colon retto per donne e uomini dai 50 ai 69 anni e screening del collo dell’utero per donne dai 25 dai 64 anni. I test si ripetono ogni due anni (screening della mammella e del colon retto) e ogni tre anni per lo screening del collo dell’utero.