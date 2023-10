Entra nel vivo l’assegnazione dei fondi da 65 milioni di euro tramite scorrimento della graduatoria che sono stati deliberati dalla giunta regionale del 15 giugno scorso ed assegnati all’Irfis per concedere finanziamenti a tasso agevolato alle imprese danneggiate dalle restrizioni del Covid19.

Le imprese che già erano risultate idonee al finanziamento (ma escluse per mancanza di fondi) da domani (6 ottobre) alle 10, infatti, potranno accedere alla piattaforma telematica https://sportelloincentivi.irfis.it/ (operativa fino alle 17 del 20 ottobre) e inserire i dati richiesti secondo le indicazioni giunte alle loro pec. Al termine del processo di acquisizione dei dati avverrà la liquidazione delle somme.

Schifani, “Altro importante passo per circolo virtuoso”

“Il mio governo – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è stato sin dal primo momento al fianco delle imprese siciliane che hanno subito il forte impatto dell’emergenza sanitaria e vuole continuare contribuire con atti concreti al sostegno delle attività locali. Lo scorrimento della graduatoria Irfis è un altro importante passo in questa direzione e permetterà di innescare un circolo virtuoso in grado di rilanciare l’economia siciliana. D’altronde i dati macroeconomici lo certificano: la Sicilia sta crescendo a una velocità maggiore rispetto al passato e la buona politica deve compiere scelte che accompagnino e agevolino questa crescita economica”.

La riprogrammazione delle somme approvata a fine agosto

A fine agosto, la giunta regionale ha approvato la riprogrammazione di 65 milioni di euro, derivanti da economie del Piano operativo Fesr 2014/20, da destinare al sostegno delle imprese siciliane. Nel dettaglio, attraverso un nuovo accordo con Irfis elaborato dall’assessorato dell’Economia, le risorse saranno utili allo scorrimento della graduatoria che aveva assegnato finanziamenti a tasso zero in favore delle aziende con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

“Negli anni scorsi – sottolineo l’assessore all’Economia, Marco Falcone – la Regione attraverso l’Irfis aveva già erogato finanziamenti per 100 milioni. Con l’intervento di oggi il governo Schifani aumenta ancora la portata della misura di sostegno alle imprese in sofferenza per la pandemia, mettendo a disposizione nel complesso ben 286 milioni di aiuti a tasso zero. Proseguiamo nella strategia regionale di garanzie su liquidità e credito che devono accompagnare le nostre aziende in questa fase economica di potenziale rilancio”.