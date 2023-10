Sicilia pluripremiata: trionfano i vitigni autoctoni (Catarratto Perricone e Carricante), 3 Gran Medaglie d’Oro a Tenute Lombardo, Feudo Montoni e Tasca d’Almerita) e 11 Medaglie d’Oro.

Premio speciale CERVIM 2023 per l’ Italia alla TENUTE LOMBARDO – CALTANISSETTA (SICILIA)

45 Grandi Medaglie d’Oro, 238 Medaglie d’Oro, queste le medaglie assegnate dai 45 tecnici degustatori internazionali nel corso delle degustazioni tenutesi il 28 e 29 settembre scorso.

863 i vini iscritti da 319 aziende provenienti da 26 paesi del mondo, sono questi i numeri della 31a edizione del Mondial des Vins Extrêmes, l’unico concorso enologico internazionale espressamente dedicato ai vini prodotti da viticoltura eroica.

Oltre alle medaglie sono stati assegnati anche 19 Premi Speciali oltre al Premio VINOFED stabilito dall’omonima Federazione dei grandi concorsi enologici internazionali di cui il Mondial des Vins Extrêmes fa parte.

Il Mondial des Vins Extrêmes, organizzato dal Cervim, con il patrocinio dell’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) e la relativa autorizzazione del Ministero alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è l’unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche.

Il concorso seleziona i migliori vini frutto della viticoltura estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni. Si tratta di autentiche “isole della biodiversità viticola“ che, però, corrono il rischio di scomparire a causa degli alti costi di produzione e realizzazione dei vigneti (la coltivazione e la realizzazione di un vigneto in queste zone costa dieci volte di più di un vigneto in pianura).

In giuria Gianni Giardina Enologo IRVO, da 25 anni in rappresentanza della Sicilia, in qualità di presidente di una della Commissione di degustazione dei vini e di una commissione dei distillati, di recente nominato Ambasciatore Internazionale delle Viticoltura eroica Cervim, Paladino dei vini di Sicilia e Corrispondente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino.

Vedi elenco vini siciliani premiati

Vini premiati : https://www.mondialvinsextremes.com/news/i-vini-premiati-al-mondial-des-vins-extremes-2023