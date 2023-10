Comprare online, ormai, è diventata un’abitudine consolidata anche nel nostro Paese, nonostante un iniziale diffidenza. Velocità, vasto assortimento, convenienza, praticità hanno attratto sempre più utenti nel corso degli anni. L’emergenza sanitaria ha fatto poi il resto, costringendo molti a imparare le nuove alternative del commercio, e così gli italiani si sono abituati agli acquisti sul web come mai era successo prima. Ormai qualsiasi cosa si può comprare online, anche quei prodotti come vino e liquori, che fino a qualche anno fa era impensabile trovare al computer.

Le enoteche online, infatti, sono stati negli scorsi anni in forte crescita anche in Italia, con un leggero rallentamento lo scorso anno, secondo le stime di Mediobanca. Le enoteche, infatti, hanno mantenuto un buon giro d’affari, non solo per quanto riguarda le grandi realtà ma anche per quelle più piccole e nuove che si sono affacciate da poco sul mercato.

Vini, distillati, liquori, grandi marchi e brand di nicchia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta nei negozi digitali. Ma come trovare la migliore enoteca online italiana? La risposta è come sempre molto personale e basabile sulle proprie esperienze e necessità, ma sicuramente quello che non manca nei più importanti e-shop di vini è la qualità assoluta che viene proposta.

Enoteche online in Italia: la situazione

Oggi le enoteche online sono molte e tutte molto diverse, con personalizzazioni di servizi e specifiche che strizzano l’occhio alla concorrenza. Ma come è iniziata la vendita di vini e altre bollicine online? All’inizio in maniera molto timida con la trasposizione web di quelli che erano i negozi sul territorio per una vendita a distanza.

Sono stati soprattutto i marchi più noti quelli che per primi hanno fatto il grande passo, ma con il tempo tante nuove realtà si sono affacciate al mercato online rendendo il settore delle enoteche sul web ampio e variegato: dagli e-commerce dedicati alle bevande in generale ai distributori di liquori, passando per i grandi marchi che si dedicano solo al settore wine & spirits, ai piccoli negozi online che propongono etichette di nicchia, ma molto speciali e sofisticate. Oggi questo ramo è veramente eterogeneo e tutto da conoscere e scoprire.

Perché acquistare online

Ma perché comprare nelle enoteche online è diventato così popolare? Come per tutti gli acquisti online, anche in questo caso sono validi una serie di caratteristiche che attraggono i clienti, che vanno dalla velocità e comodità di fare compere, direttamente da casa, ricevendo il prodotto all’indirizzo che si desidera, ai prezzi molto interessanti che di certo non si trovano in un piccolo negozio di paese.

Il tutto avendo davanti a sé una scelta che è sempre più vasta con proposte non solo dei grandi nomi o le etichette più classiche, ma anche bottiglie che arrivano da ogni regione d’Italia, dai piccoli produttori ai brand più sofisticati e tutti da scoprire fino agli imprenditori stranieri, come quelli francesi, tra bollicine e distillati. Un acquisto che non si fa ad occhi chiusi ma con consapevolezza e decisione grazie alle schede tecniche proposte che elencano le caratteristiche principali del prodotto senza possibilità di sbagliare, con consigli pratici anche sulla conservazione, su come servirlo e spesso sugli abbinamenti di cibi più adatti.