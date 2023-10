“Con un’opera di grande prestigio, un dipinto sulla volta di circa 150 mq realizzato dagli studenti dell’Accademia di belle Arti di Firenze che hanno dimostrato una straordinaria capacità nell’interpretare con imparagonabile maestria i caratteri storici e identitari della Città”. Cosi il commento del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara a conclusione dei lavori realizzati all’interno della sala del consiglio comunale, luogo simbolo della democrazia cristiana. “Il mio più sincero ringraziamento va al prof. Calogero Saverio Vinciguerra, non solo per l’indiscutibile valore della sua specifica compentenza, ma anche per la passione posta nel coordinare gli artisti che hanno preso parte alla realizzazione di questo meraviglioso dipinto che si configura come ulteriore arricchimento per tutta la città”, continua il primo cittadino.

Il progetto iconografico sviluppato dall’allievo Peng Zizen e Xin Xin Li assume una struttura fondata su gli elementi naturali e architettonici di Naro, attraverso il linguaggio visivo dell’evocazione, fatta di segno e di colore e di elementi provenienti dalla tradizione pittorica italiana inseriti nel contesto, atte a significare che l’unione delle virtù umane, esercitate nella Terra, conducono al progredire della città.

“Ringrazio lo straordinario gruppo di allievi formatisi all ‘Accademia di Belle Arti Di Firenze che ancora una volta hanno dato dimostrazione della loro preparazione e del grande amore per questa città. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato: Ileana Casarola, Youhong Chen, Zhuoxi Deng, Benedetta Frashni, Michele Iafrancesco, Kristian Lepuri, Xin Xin Li, Zizhen Peng, Margherita Simoncelli, Shanna Su, Aracelly Vicente, Yini Wang”, ha concluso la Brandara.