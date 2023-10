Sono passati 165 anni dall’11 Febbraio del 1858, giorno in cui la Beata Vergine Maria apparve alla giovane Bernadette Soubirous, sui Pirenei francesi, nella Grotta di Massabielle, lungo il fiume di Gave. Quel primo miracolo, segnò la vita della ragazza (aveva appena 14 anni) che ebbe il privilegio di parlare con la Madonna che le apparve per ben 18 volte, diventando messaggera delle Sue parole. A Massabielle, come a Betlemme e al Getsemani, la roccia della Grotta ha un forte significato simbolico, perché la Grotta che ospita la statua della Vergine Maria, significa protezione, rifugio e solidità per costruire un futuro nuovo. Rappresenta l’abbraccio di Dio, che è la nostra roccia, la fortezza in cui rifugiarci sempre. Sopra la Grotta delle apparizioni, fu poi costruito il Santuario che è composto da tre Basiliche, per ospitare il sempre più crescente numero di fedeli in pellegrinaggio, che ancora oggi, arrivano a migliaia da tutto il mondo, sfidando malattie e vecchiaia, per trovare la pace e la vicinanza di Dio. Come segno di omaggio a Colei che la Chiesa canta e loda come Tutta Bella, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video, a livello devozionale, dove è possibile ascoltare la poesia “Risplende di luce il Tuo sorriso”, di cui ha composto il testo, declamata dalla voce dolce e armoniosa di Valentina Speranza. Di seguito pubblichiamo il video.