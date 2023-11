Una delle caratteristiche più affascinanti della Sicilia è senza dubbio la presenza di vestigia storiche di epoche differenti, testimonianza di tutte le popolazioni e le culture che, nei secoli, hanno lasciato una traccia in queste terre, e hanno contribuito a rendere l’isola una delle più importanti del Mediterraneo.

Ogni angolo di questa terra meravigliosa racconta il passato e si ricongiunge con il presente, in un’atmosfera davvero unica, che fa della Sicilia una delle mete turistiche più amate d’Europa, non solo durante la stagione calda, merito anche del clima mite e temperato dell’isola, che rimane tale durante tutto l’arco dell’anno.

Per tutti coloro che hanno voglia di andare alla scoperta delle radici più antiche della Sicilia, e tornare indietro fino ai tempi dell’Antica Grecia, gli spunti di interesse non mancano di certo. I siti archeologici che conservano gli edifici delle antiche colonie greche sono numerosi ma, tra i luoghi di maggior interesse, dove è possibile trovare testimonianze di quel periodo glorioso, ci sono senza dubbio Segesta e Selinunte.

Questo suggestivo percorso prende il via dalla splendida Trapani, e si muove attraverso due delle colonie greche più importanti della regione, culminando con una visita a quello che è il parco archeologico più grande d’Europa, Selinunte. Un salto indietro nei secoli, attraverso i resti di quella che fu una città davvero grandiosa, con la sua acropoli immensa e i suoi maestosi templi, davvero unici al mondo.

Visitare questi luoghi sarà è un’esperienza assolutamente senza eguali, che darà l’opportunità a chi vi si reca di comprendere davvero quella che era la vita di queste colonie ai tempi dell’antica Grecia, quando l’Italia era al centro del mondo, e rappresentava un punto di riferimento, per tutte le civiltà del Mediterraneo.

Eh sì, sarà davvero un viaggio affascinante.