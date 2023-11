Un 23enne e un 40enne sono stati arrestati dalla Polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Nel primo caso gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nei confronti del giovane che, mentre si trovava ai domiciliari, si era reso responsabile di un furto aggravato in un esercizio commerciale.

Nel secondo caso i poliziotti hanno eseguito l’ordine di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali sostituito con la carcerazione. Il 40enne, già condannato per furto e reati concernenti gli stupefacenti, era stato più volte controllato dai poliziotti alla guida di autoveicoli nonostante fosse senza patente. L’uomo deve scontare una pena residua di sei mesi e sei giorni di reclusione. Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti nel carcere di Gela.