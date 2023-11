Ormai mancano proprio pochi giorni ed Alvaro Vitali, da tutti ricordato per lo storico “Pierino”, arriverà al Teatro Sociale di Canicattì con la brillantissima commedia di Giovanni Allotta “Un fidanzato per mia suocera”. Con lui Concetta Lazzaro nei panni della “Suocera”, Antonio Starrantino nei panni del “Genero”, Pippo Barone nei panni di “Andrea”. Nel cast Franco Colaiemma, Nino Pennisi, Marilena Spartà, Diego D’Arrigo, Mara Di Maura e Ignazio Galeano. La regia è di Pietro Paolo Saraceno e Luciana Turina. Scenografie di Vincenzo D’Agostino e Antonio Purpura. Costumi Atelier Milia Sposi.

La Suocera Venera (Concetta Lazzaro) fa sposare la figlia Clementina (Marilena Spartà) con un uomo molto più grande di età Totò (Antonio Starrantino) a patto e condizione che la suocera vivrà con gli sposi vita natural durante salvo matrimonio. Mentre Totò è alla ricerca frenetica di un fidanzato per Venera, Venera è alla ricerca di chi sia l’amante di Totò, forse Andrea (Pippo Barone), sino a quando ……… Come andrà a finire? Riuscirà Totò a liberarsi della Suocera? Venite a trovarci al Teatro Sociale il 02 dicembre alle ore 21,30 ed il 03 dicembre alle ore 18,00, e lo scoprirete.

Biglietti in prevendita on line su liveticket.it/associazionepiccadilly

Per info e prenotazioni 3519385514