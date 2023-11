“Plastic Free” è la Giornata ecologica, in programma a Ravanusa, venerdì 1 dicembre, e promossa dal Comune di Ravanusa in collaborazione con l’Istituto comprensivo ” Giudici Saetta e Livatino” e la Rar- Risorse Ambiente Ravanusa. L’iniziativa si terrà in piazza Giuseppe Zagarrio, antistante la sede centrale dell’istituto comprensivo. Alle ore 9 ritrovo presso i punti di partenza. Alle ore 9,30 distribuzione dei dispositivi ed inizio della raccolta. La partecipazione è aperta a tutti.

Giovanni Blanda