Lo annuncia il responsabile della rassegna, Lillo Ciotta, in una lettera aperta: “Cari amanti e sostenitori del teatro recita l’annuncio -. Con profonda amarezza, ci troviamo costretti a comunicarvi che il comune di Campobello di Licata, solo qualche giorno fa ci ha comunicato che l’Auditorium “prof. Carmelo Graci” non è agibile. Nonostante l’impegno da parte della Commissaria straordinaria a risolvere il problema, il nostro 11’ Fratelli di Scena, almeno per i prossimi due mesi non potrà realizzarsi. E così, tristemente, a Campobello anche il teatro che era riuscito a sopravvivere persino al Covid-19 sprofonda nel buio più totale. Aspettiamo tempi migliori. Scusateci”.

Prosegue: “Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore Don Davide Burgio e Don Alessio Caruana per aver prontamente e generosamente messo a disposizione, e non solo a noi, il salone della chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes per, quantomeno, poter continuare a provare i nuovi spettacoli da portare in scena in altre città”.

GIOVANNI BLANDA