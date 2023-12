“La diversità è l’unica cosa che abbiamo in comune: festeggiamola tutti i giorni”

Sono queste le meravigliose parole pronunciate dal Dirigente scolastico prof.ssa Alessia Guccione dell’I. C.” S.G.BOSCO” di Campobello di Licata , con le quali si è dato inizio alla manifestazione relativa alla ” Giornata internazionale delle persone con disabilità”e al progetto sulla ” corresponsabilità educativa scuola- famiglia” portato avanti dall’ins Adriana Ciuni, su designazione del Provveditorato di Agrigento, la quale afferma che ” l’inclusione dev’essere un *modus educandi*, *un orientamento educativo della nostra azione giornaliera con i bambini e non uno sterile obiettivo sulla carta*.”

“La disabilità diventa elemento di arricchimento reciproco poiché la diversità è ricchezza”: è questo il messaggio che alunni e docenti hanno voluto trasmettere con le varie performance portate in scena.

Con canti, balli e poesie coreografate, riflessioni guidate, i piccoli attori hanno regalato emozioni, arrivando diritti al cuore di tutti i presenti.

Siamo noi adulti, docenti e genitori, a dover in primis testimoniare giornalmente l’accettazione del diverso, mettendo in atto l’accoglienza, il rispetto, la condivisione, la solidarietà, l’ empatia…

Diventare, attraverso l’esempio, modelli di riferimenti *autorevoli e credibili,* per fare in modo che non ci siano singole giornate da celebrare ma tanti momenti significativi quotidiani, affinché l’inclusione diventi elemento fondante di ogni nostra scelta e faccia da sfondo integratore alla nostra attività didattica ed educativa”.

Adriana Ciuni