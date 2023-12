“Affido e tutela dei minori a 40 anni dall’approvazione della legge 184”

L’appuntamento è per martedì 12 dicembre 2023 presso il Palazzo della Cultura di Catania dalle ore 15 per la registrazione e il welcome coffee curato dai giovani studenti dei corsi di cucina, servizi di sala/bar e panificazione/pasticceria di Archè Impresa Sociale e alle 16.00 l’inizio dei lavori con interventi istituzionali di:

Enrico Trantino – Sindaco di Catania

Bruno Brucchieri – Assessore ai Servizi Sociali del comune di Catania

Carlo Colloca – Docente dell’Università degli Studi di Catania e Delegato del Rettore nell’Osservatorio Prefettizio della devianza giovanile

Giuseppe Vecchio – Garante Siciliano per l’Infanzia e l’Adolescenza

Maurizio Lanza – Commissario Straordinario dell’ASP di Catania

Moderano:

Emilio Romano – Presidente di Arché Impresa Sociale

Glauco Lamartina – Presidente di Cooperativa Prospettiva

A seguire ci saranno le preziose testimonianze di alcune delle più importanti associazioni che operano nel nostro territorio e a livello nazionale e internazionale su tematiche relative all’Affido:

CNCA, Famiglie per l’Accoglienza, M’AMA – Rete Mammematte, Marianella Garcia, Metacometa, Papa Giovanni XXIII, Save The Children e Unicef.

Coordina i lavori e le testimonianze:

Lucia Leonardi – Direttore | Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania.

INGRESSO LIBERO

Queste attività di promozione e sensibilizzazione sull’Affido sono curate da Archè Impresa Sociale e Cooperativa Prospettiva e mirano a raggiungere il maggior numero possibile di potenziali famiglie e genitori affidatari disposti a vivere l’esperienza dell’affidamento familiare, diventando risorsa sociale e solidale per le altre famiglie per il benessere dei bambini e dei giovani che ne beneficiano.

Il progetto “Affido familiare” è finanziato ai sensi della “legge 328/00 Piano territoriale degli interventi locali” dal Comune di Catania, capofila del Distretto Socio Sanitario 16, di cui fanno parte anche il Comune di Misterbianco e il Comune di Motta Sant’Anastasia

Luogo: Palazzo della Cultura, via vittorio emanuele II, 121, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 12/12/2023

Data Fine: 12/12/2023

Ora: 15:00

Artista: Archè Impresa Sociale

Prezzo: 0.00