L’avvocatessa Irene Pilato è la neo presidente del Consiglio comunale di Realmonte. L’elezione è avvenuta in seno alla seduta, convocata per designare la carica,rimasta vacante dopo la prematura scomparsa di Felice Vaccaro.

“ Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro alla neo Presidente del Consiglio comunale, Irene Pilato ed al suo vice presidente, Pasquale Valenti- dichiara il sindaco l’avv. Sabrina Lattuca- eletti ieri sera in consiglio comunale. Una grande responsabilità, il posto lasciato prematuramente vacante da Felice Vaccaro, persona straordinaria che, con la sua vita ed il suo servizio, ha contribuito ad accrescere le condizioni economico-sociali di questo territorio .Sono convinta che Irene e Pasquale continueranno su questa scia, con uno spiccato spirito di servizio scegliendo sempre il meglio per la collettività e per la crescita di questo territorio in direzione della bellezza”.

“Sono emozionata per questo nuovo incarico- dice l’avv. Irene Pilato, neo presidente del Consiglio Comunale -. Un ruolo che mi onora e mi gratifica profondamente. Sono sicura di poter lavorare al meglio e mi dedicherò alla carica con impegno, con la massima onestà intellettuale, con scrupolosità ed imparzialità e questo cercherò di farlo nell’ottica di una democratica dialettica con tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza certa di poter fare con tutti loro un buon lavoro”

Inoltre, durante la seduta si è proceduto con l’elezione del Vice Presidente, Pasquale Valenti, già consigliere comunale.

“ Ringrazio il consiglio comunale per avere esteso di nuovo la fiducianella mia persona- afferma il neo vice presidente, Pasquale Valenti-. E’ una carica molto importante e, il mio impegno proseguirà , come già da consigliere comunale, nel portare avanti i progetti in favore della comunità di Realmonte”