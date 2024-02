Agata Aiello è stata riconfermata alla guida delle Acli Sicilia in qualità di presidente regionale. La catanese è stata eletta all’unanimità durante il Consiglio regionale, tenutosi a Caltanissetta e presieduto dalla consigliera più giovane eletta al Congresso, Valeria Cantarella.

“Ringrazio tutti – afferma la presidente Aiello – per aver riposto in me la fiducia nel continuare a guidare le Acli siciliane. Con grande piacere accetto di continuare questo incarico insieme al nuovo consiglio e insieme alla nuova presidenza. Il congresso è servito a tracciare le linee programmatiche dell’impegno da seguire definendo i macro temi che sono le attuali questioni sociali su cui basare la nostra azione: giovani, lavoro, famiglia, donne”.

Il rinnovato impegno di Acli Sicilia sarà quello di continuare a prestare particolare attenzione alla Comunità e alle innumerevoli difficoltà della società odierna: i nuovi poveri, la disoccupazione che attanaglia le nuove generazioni, le difficoltà delle famiglie ed in particolare di tutte quelle donne, lavoratrici e mamme che a causa della mancanza di adatte politiche di welfare non riescono a conciliare il lavoro con la famiglia. Inoltre, oggi più che mai, l’instabilità internazionale, le guerre e i flussi migratori sollecitano le Acli ad essere sempre più sentinelle di pace.

Di seguito le nomine della Presidenza: Mariangela D’Agosta, vicepresidente con delega alle politiche familiari; Santo Burgì, responsabile all’amministrazione; Giovanna D’Antoni, delega responsabile sviluppo associativo; Salvatore Notararigo delega al lavoro; Antonio Bianca, delega all’azione sociale e alla progettazione; Laura Costa; delega alla cultura e agli stili di vita; Gaspare Carbone, delega all’ambiente e alla sostenibilità; Loredana Maccora, delega alla legalità; di diritto in presidenza Stefano Urso, presidente Us Acli Sicilia, delega all’immigrazione.

Contestualmente si è riunita la prima riunione del Coordinamento Donne Acli Sicilia che ha eletto Antonella Occhipinti come nuova responsabile regionale e il nuovo direttivo regionale.

“Saranno anni intensi ed impegnativi – conclude Aiello – durante i quali tesseremo relazioni con le associazioni e con il mondo del sindacato, ed essere pungolo per le istituzioni nell’interesse della comunità. Quello che mi auguro è di lavorare sempre con lo sguardo rivolto alle fasce più deboli, continuando ad essere presidio di solidarietà, senza farci contagiare dall’indifferenza . Le nostre priorità devono essere quelle di difendere e tutelare i lavoratori , e contrastare le disuguaglianze che oggi rappresentano la vera emergenza sociale”.

——

Agata Aiello

Quarantaduenne, laureata in Scienze della Formazione all’Università di Catania, sposata e originaria di Misterbianco, incontra le Acli di Catania nel 2008 nel corso del Servizio Civile Nazionale. Prosegue la sua militanza ricoprendo il ruolo di Responsabile dello Sviluppo associativo a livello provinciale e il suo impegno segna una progressiva crescita fino alla carica di Presidente di Acli Catania e vice presidente regionale di Acli Sicilia. Per la prima volta è stata eletta Presidente provinciale all’unanimità dal consiglio provinciale nel 2016, riconfermata poi nel 2020. Nel 2021 è stata eletta presidente delle Acli Sicilia, ruolo riconfermato oggi nel 2024. E’ la prima presidente donna delle Acli Sicilia.