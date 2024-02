Impianto di depurazione e acque reflue. Innovazione e sostenibilità. La svolta dimostra che il il Comune di Delia si dimostra pioniere nella gestione delle risorse idriche

Mentre è in corso di realizzazione il depuratore che saranno completati nel mese di aprile del 2025, il comune di Delia, si appresta a compiere un passo rivoluzionario verso la gestione sostenibile dell’acqua, grazie alla richiesta di finanziamento per l’implementazione di un impianto di affinamento per l’utilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui.

“La richiesta di finanziamento per un impianto di affinamento per l’utilizzo delle acque reflue urbane trattate per usi irrigui- ha detto il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri – é in linea con le normative statali, regionali e dell’Unione Europea, e mira ad ottimizzare l’uso delle risorse idriche, in un periodo in cui l’acqua diventa sempre più un bene prezioso, facendo eco alle necessità ambientali e agricole del territorio, in un’epoca segnata da cambiamenti climatici e pressioni crescenti sulle risorse idriche.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza del progetto: <