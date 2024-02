È stato perfezionato il rinnovo del contratto integrativo regionale degli impiegati agricoli, sottoscritto da Cia, Coldiretti e Confagricoltura e dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil Sicilia e Confederdia.

Le parole di Scotti

“Finalmente dopo due anni di attesa arriva una risposta concreta per gli oltre 1.700 lavoratori, che sono uno dei motori trainanti dell’agricoltura nell’isola, svolgendo un ruolo di primo piano nelle aziende del settore” commenta il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti, che aggiunge: “Sono stati apportati evidenti miglioramenti sia in ambito economico, sia rispetto ad altri istituti contrattuali, sia nel riconoscimento delle nuove figure professionali. Occorre sostenere un settore così importante che oggi attraversa una fase di profonda crisi e che in Sicilia si regge sulle gambe dei tanti lavoratori dalle riconosciute ed elevate professionalità e competenze”.

Siccità e stato di calamità in Sicilia

Stato di calamità in Sicilia a causa della siccità. Non piove e il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di questa mattina, ha deciso di dichiarare proprio lo stato di calamità naturale a causa della “siccità severa” nell’intero territorio regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino.

Sicilia unica regione d’Italia in zona rossa da siccità

La Sicilia è l’unica regione d’Italia e tra le poche d’Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. Stessa situazione si ritrova in Marocco ed Algeria. Una condizione che sta danneggiando agricoltori e allevatori, già gravati dalle conseguenze dei fenomeni atmosferici anomali che hanno colpito l’Isola per tutto il 2023. L’allevamento degli animali è il settore più colpito per l’assenza di foraggio verde e la mancanza di scorte di fieno danneggiate dalle anomale precipitazioni del maggio dell’anno scorso.

Incarico all’Unità di crisi per interventi d’urgenza

Il governo regionale ha quindi incaricato l’Unità di crisi istituita di recente e ora integrata dai dirigenti dei dipartimenti Bilancio e Programmazione, di individuare possibili interventi strutturali da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici e le produzioni delle aziende agricole garantendo sufficienti volumi d’acqua.

“Ringrazio il presidente Schifani per l’intervento tempestivo – dice l’assessore Sammartino –. La Sicilia è l’unica regione d’Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. La situazione meteorologica degli ultimi mesi ha comportato una notevole diminuzione dei volumi d’acqua negli invasi impedendo una regolare irrigazione dei terreni per sostituire la mancanza delle piogge. Siamo consapevoli delle criticità e stiamo mettendo a punto tutti gli interventi necessari per sostenere e salvaguardare il comparto agricolo e zootecnico e i prodotti della nostra terra”.