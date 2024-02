La città di Naro si prepara a ospitare un evento straordinario in occasione della Primavera Narese, la celebre Sagra del Mandorlo in Fiore. Il 18 marzo 2024, i cittadini di Naro e i visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, grazie alla proiezione dello spot “Nahar la Fulgentissima”, realizzato in vista di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

Lo spot offre uno sguardo affascinante su Naro, presentando la città attraverso gli occhi di due turisti che, giunti per caso, vengono catturati dalla bellezza dei monumenti, dalla ricca storia e dalle tradizioni radicate nella cultura narese. L’iniziativa mira a promuovere Naro come destinazione turistica di rilevanza, contribuendo all’obiettivo di Agrigento di diventare la Capitale Italiana della Cultura nel 2025.

Lo spot “Nahar la Fulgentissima” è stato realizzato grazie al prezioso contributo di Ignazio di Gerlando , dimostrando l’unità e l’impegno della comunità nel promuovere il proprio patrimonio culturale e storico.