Si sono riunite oggi a Caltanissetta all’hotel Ventura le associazioni Aitras, Aias e Movimento dei Forconi di Mariano Ferro, insieme alle tante anime dei presidi degli agricoltori di tutta la Sicilia. Scopo dell’incontro creare un unico coordinamento per portare avanti un’unica piattaforma nei tavoli istituzionali. Condiviso da tutti lo scopo, nei prossimi giorni si andrá avanti in altre province fino ad arrivare alla data dell’assemblea regionale. In quella occasione si individueranno le azioni da intraprendere.