Si è riunito il coordinamento provinciale di Sud Chiama Nord della provincia di Agrigento composto da tutti i coordinatori dei comitati cittadini, dai 3 delegati della Città di Agrigento e dai delegati dei 3 componenti dei comitati più numerosi in provincia.

Il coordinamento ha eletto i 9 componenti della segreteria provinciale procedendo anche all’indicazione del coordinatore provinciale e del vice coordinatore:

Giuseppe Di Rosa Coordinatore Provinciale e Salvatore Monte – Vice Coordinatore

I componenti della segreteria saranno: Salvatore Chiarelli, Giovanni Rubino, Giuseppe Lo Brutto, Salvatore Marullo, Gianni Donisi, Gianni Vizzini e Giuseppe Chiarelli.

Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha espresso il suo sostegno ai nuovi membri della segreteria provinciale, augurando loro buon lavoro ed esprimendo fiducia nel proseguimento del lavoro già avviato per favorire la crescita del movimento in tutta la provincia di Agrigento.

Soddisfazione per l’incarico ricevuto è stata espressa dal neo coordinatore Di Rosa: “Il coordinamento ha rappresentato un momento fondamentale per avviare una fase politica fatta di proposte e di presenza nel territorio. Mi sento onorato della funzione che l’assemblea mi ha conferito e mi spinge ad essere un riferimento per la politica agrigentina, al fianco di tutti i rappresentanti del nostro partito e della gente, assieme al consiglio d a me nominato vogliamo da oggi diventare un riferimento per la gente onesta e farla tornare a fidarsi della politica.”