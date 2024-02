Una telefonata inaspettata e dal sapore davvero speciale. Sono stati minuti ricchi di emozione per Fabio Di Pasquali che nella prima serata di ieri ha potuto brevemente colloquiare con l’assistente del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A quest’ultimo il casatese aveva scritto una manciata di settimane fa, all’indomani della partecipazione in qualità di pubblico – insieme alla ”Rappresentativa Italian Friends” – allo storico programma ”La Domenica Sportiva” in onda su Rai2.

In diretta tv i membri delle squadre “Quelli del venerdì” di Ravanusa e ”Amici della Brianza” avevano infatti raccontato la passione per il calcio e l’amicizia che li ha portati ad ”unire le forze” nel segno dell’inclusività, abbattendo ogni barriera geografica. Da un paio d’anni ormai le due realtà – la prima di Ravanusa (Agrigento), l’altra della Brianza (fra Casatenovo e Biassono) – sono infatti protagoniste di una sorta di gemellaggio sportivo che ha consentito loro di disputare tornei in Italia, ma anche all’estero.

La missiva inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si concludeva con l’auspicio di poter incontrare di persona la massima carica dello Stato, per raccontargli a voce la bellezza di una piccola iniziativa nata quasi per caso, ma che ha consentito ai suoi protagonisti di raccogliere grandi soddisfazioni sportive, ma soprattutto umane.

”Il Presidente Mattarella tramite la sua assistente ha voluto complimentarsi per ciò che facciamo grazie al calcio amatoriale e per lo spirito di inclusività che portiamo in giro per l’Italia e all’estero” ci ha riferito Di Pasquali, originario della Sicilia, ma da tempo residente a Campofiorenzo di Casatenovo (Lombardia). ”Al momento non gli è possibile riceverci in udienza, per i fitti impegni che riempiono la sua agenda: ci è stato però assicurato che saremo tenuti in considerazione per un incontro nel prossimo futuro”.

Insomma, una telefonata subito condivisa con i compagni di questa bella avventura (“Quelli del venerdì” di Ravanusa e ”Amici della Brianza”) che il prossimo 11 maggio coinvolgerà proprio Casatenovo: in programma presso il campo di Via Volta a Rogoredo un torneo internazionale, per un pomeriggio all’insegna del calcio, ma soprattutto dell’amicizia.