Si avviciniamo al periodo della Pasqua e dunque all’aumento del costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia e così il Codacons Sicilia e la Task Force Legale Tanasi Consumers lanciano un appello al Presidente Schifani: aboliamo l’addizionale comunale sui biglietti aerei per ridurne il costo. lo rende noto il Vice Presidente Regionale Codacons, avvocato Bruno Messina.

Le parole di Bruno Messina

Infatti – spiega Messina – l’addizionale comunale sui biglietti è una tassa che in Sicilia pesa 6,50 euro a passeggero. E come in Friuli-Venezia Giulia, in cui il Governatore Fedriga ha eliminato la tassa con una norma che, trattandosi di una Regione a statuto speciale, è stata inserita nella legge finanziaria del governo nazionale, anche in Sicilia la si potrebbe cancellare. Questo ridurrebbe il costo dei biglietti, continua l’avvocato, e per i consumatori, soprattutto per i tanti pendolari che lavorano al Nord, potrebbe rappresentare un grande risparmio. Inoltre, la diminuzione dei prezzi avrebbe conseguenze favorevoli per l’Isola.

D’altra parte, i viaggi in aereo sarebbero più accessibili, favorendo in questo modo il turismo, e per di più verrebbe promosso lo sviluppo economico locale, poiché l’abbattimento della tassa potrebbe incoraggiare più persone a viaggiare, portando ad un aumento delle spese per alloggi, ristoranti e altre attività locali nelle destinazioni turistiche siciliane.

La tassa

Poi, va considerato che la tassa aggiuntiva sui biglietti aerei può essere ritenuta una imposta regressiva, in quanto colpisce maggiormente le persone a basso reddito che spesso dipendono dai voli economici per viaggiare. Peraltro, non dobbiamo dimenticare anche un altro aspetto: rendere i viaggi in aereo più convenienti potrebbe anche ridurre il numero degli spostamenti su strada, contribuendo così alla diminuzione complessiva delle emissioni di carbonio. Allora, conclude Messina, vorremmo che il Presidente Schifani si attivasse per abolire l’addizionale comunale sui biglietti aerei, perché, nell’interesse di tutti, sarebbe un passo importante verso la riduzione dei costi.